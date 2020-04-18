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В Житомирской области остается девять очагов горения - ГСЧС

В Житомирской области остается девять очагов горения - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 12900 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Житомирской области по состоянию на утро 18 апреля остается девять очагов горения, из которых пять локализированы. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

"Что касается ситуации в Житомирской области. 17 апреля на территории четырех лесных хозяйств возникло и наблюдалось 15 очагов пожаров. По состоянию на утро сегодняшнего дня остается девять очагов горения, из которых пять локализированы. Над четырьмя ячейками, незначительные продолжается активная фаза тушения травы и лесной подстилки, как по периметру так и в середине ячеек где есть возможность доступа личного состава техники для тушения ", - рассказал Демчук.

По его словам, сформирован резерв сил ГСЧС общей численностью 250 человек и 50 единиц техники, которые будут немедленно привлечены в случае осложнения обстановки на территории Житомирской области.

"В Государственной службы по чрезвычайным ситуациям налажено взаимодействие с министерством чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь по вопросам совместного выполнения мероприятий по ликвидации пожаров", - сказал Демчук.

Напомним, пожары охватили почти 3 тыс. га в двух лесничествах на Житомирщине, на утро 18 апреля открытых очагов огня нет, пожар тушат и с самолетов - за минувшие сутки сбросили 48 тонн воды.

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