На Житомирщині залишається дев’ять осередків горіння – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Житомирській області станом на ранок 18 квітня залишається дев’ять осередків горіння, з яких п’ять локалізовано. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
"Стосовно ситуації у Житомирській області. 17 квітня на території чотирьох лісових господарств виникло та спостерігалося 15 осередків пожеж. Станом на ранок сьогоднішнього дня залишається дев’ять осередків горіння, з яких п’ять локалізовано. Над чотирма осередками, які незначні продовжується активна фаза гасіння трави та лісової підстилки, як по периметру так й в середині осередків де є можливість доступу особового складу техніки для гасіння",- розповів Демчук.
За його словами, сформований резерв сил ДСНС загальною чисельністю 250 осіб та 50 одиниць техніки, які будуть негайно залучені у разі ускладнення обстановки на території Житомирської області.
"У Державної служби з надзвичайних ситуацій налагоджена взаємодія з міністерством надзвичайних ситуацій Республіки Білорусі з питань спільного виконання заходів щодо ліквідації пожеж",- сказав Демчук.
Нагадаємо, пожежі охопили майже 3 тис. га у двох лісництвах на Житомирщині, на ранок 18 квітня відкритих осередків вогню немає, пожежу гасять і з літаків — за минулу добу скинули 48 тонн води.