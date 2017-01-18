В Житомирской области зафиксирована вспышка гепатита А среди детей
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 января. УНН. Вспышку гепатита А среди детей зафиксировали в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Житомирский лабораторный центр", передает УНН.
Вспышку вирусного гепатита А зафиксировали в детском саду в пгт Емильчино. За период с 3 января по 16 января здесь заболело четверо детей.
"После получения срочного сообщения была сформирована бригада специалистов Емильчинского районного отделения лабораторного центра для проведения противоэпидемических мероприятий. Разработан план мероприятий по локализации и ликвидации очага.
При обследовании выявлены следующие недостатки: нарушались правила личной гигиены детьми и персоналом пищеблока, правила хранения уборочного инвентаря.
За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована текущая дезинфекция в саду и домах.
В очаге инфекции для исследования отобраны пробы питьевой воды, смывы с объектов среды для определения патогенной и условно патогенной микрофлоры, осуществляется лабораторное обследование контактных лиц", - сообщают в ГУ "Житомирский лабораторный центр".
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