В Житомирской области зафиксирована вспышка гепатита А среди детей

Вспышку вирусного гепатита А зафиксировали в детском саду в пгт Емильчино. За период с 3 января по 16 января здесь заболело четверо детей.

"После получения срочного сообщения была сформирована бригада специалистов Емильчинского районного отделения лабораторного центра для проведения противоэпидемических мероприятий. Разработан план мероприятий по локализации и ликвидации очага.

При обследовании выявлены следующие недостатки: нарушались правила личной гигиены детьми и персоналом пищеблока, правила хранения уборочного инвентаря.

За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована текущая дезинфекция в саду и домах.

В очаге инфекции для исследования отобраны пробы питьевой воды, смывы с объектов среды для определения патогенной и условно патогенной микрофлоры, осуществляется лабораторное обследование контактных лиц", - сообщают в ГУ "Житомирский лабораторный центр".

Напомним, родители учеников общеобразовательной школы I-III ступеней №7 им. А.С. Пушкина Кировоградского городского совета Кировоградской области заявили об эпидемии педикулеза в заведении.