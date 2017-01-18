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На Житомирщині зафіксовано спалах гепатиту А серед дітей

На Житомирщині зафіксовано спалах гепатиту А серед дітей

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 січня. УНН. Спалах гепатиту А серед дітей зафіксували на Житомирщині. Про це повідомляє прес-служба ДУ “Житомирський лабораторний центр”, передає УНН.

Спалах вірусного гепатиту А зафіксували у дитячому садку в смт Ємільчино. За період з 3 січня по 16 січня тут захворіло четверо дітей.

"Після отримання термінового повідомлення була сформована бригада фахівців Ємільчинського районного відділення лабораторного центру для проведення протиепідемічних заходів. Розроблено план заходів з локалізації та ліквідації осередку.
При обстеженні виявлено такі недоліки: порушувались правила особистої гігієни дітьми та персоналом харчоблоку, правила зберігання прибирального інвентарю.
За контактними особами встановлено медичне спостереження, організовано поточну дезінфекцію у садку та домах.
В осередку інфекції для дослідження відібрано проби питної води, змиви з об’єктів середовища для визначення патогенної та умовно патогенної мікрофлори, здійснюється лабораторне обстеження контактних осіб", - повідомляють у ДУ "Житомирський лабораторний центр".

Нагадаємо, батьки учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області заявили про епідемію педикульозу в закладі.

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