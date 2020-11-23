В Житомирской области зафиксирован антирекорд количества заболевших COVID-19 - более 800 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Житомирской области за сутки зафиксировали антирекорд по количеству заболевших COVID-19 зарегистрировано 812 новых случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
“Из-за несоблюдения карантинных и профилактических мероприятий, являющихся залогом преодоления пандемии, в Житомирской области наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией... по состоянию на 9:00 23 ноября 2020 года (за минувшие сутки — 22 ноября) зарегистрирован новый антирекорд — 812 новых лабораторно подтвержденных случаев”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в области с начала пандемии зарегистрировано — 26 966 случаев заболевания, умерло 449 больных, выписаны — 14 891 человек.
Добавляется, что в больницах, внесенных в перечень учреждений здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19 всего 2505 коек, обеспечено коек кислородом — 1363, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 с которых 802 занято больными COVID-19 и 355 — у пациентов с подозрением на COVID-19 (46,2% от общего количества коек).
Так, количество коек в больницах резерва — 161, определенное для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 обеспеченно коек кислородом — 111.
Напомним, 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. За все время пандемии в Украине: заболело 635 689 человек, выписаны 291 060 человек и было зафиксировано 11 075 летальных случаев.