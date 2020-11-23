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На Житомирщині зафіксовано антирекорд кількості захворілих на COVID-19 - понад 800 нових випадків

На Житомирщині зафіксовано антирекорд кількості захворілих на COVID-19 - понад 800 нових випадків

Київ • УНН

 • 12698 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Житомирщині за добу зафіксували антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19, зареєстровано 812 нових випадків захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

“Через недотримання карантинних та профілактичних заходів, які є запорукою подолання пандемії, у Житомирській області спостерігається стабільно високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію...станом на 09:00 23 листопада 2020 (за минулу добу — 22 листопада) зареєстровано новий антирекорд — 812 нових лабораторно підтверджених випадків”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього в області з початку пандемії зареєстровано — 26 966 випадків захворювання, померло 449 хворих, одужало — 14 891 людина.

Додається, що у лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19 всього 2505 ліжок, забезпечено ліжок киснем — 1363, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, з яких 802 зайнято хворими на COVID-19 та 355 — пацієнтами з підозрою на COVID-19 (46,2% від загальної кількості ліжок).

Так, кількість ліжок у лікарнях резерву — 161, визначене для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, забезпечено ліжок киснем — 111.

Нагадаємо, 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. За весь час пандемії в Україні: захворіло 635 689 осіб, одужало 291 060 осіб та було зафіксовано 11 075 летальних випадків.

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