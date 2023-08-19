В Житомирской области враг ночью атаковал объект инфраструктуры, из-за обломков был пожар - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские войска в ночь на 19 августа атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области ударными дронами, из-за обломков сбитого беспилотника был пожар, сообщил в субботу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.
Цитата
"Житомирская область. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС", - написал Бунечко в Telegram.
По словам главы ОВА, жертв и пострадавших нет.
Информация о масштабе повреждений уточняется.
Напомним
Украинская ПВО сбила за ночь 15 из 17 ударных дронов.