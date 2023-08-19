В Житомирской области враг ночью атаковал объект инфраструктуры, из-за обломков был пожар - ОВА

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"Житомирская область. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС", - написал Бунечко в Telegram.

По словам главы ОВА, жертв и пострадавших нет.

Информация о масштабе повреждений уточняется.

Напомним

Украинская ПВО сбила за ночь 15 из 17 ударных дронов.