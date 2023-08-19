На Житомирщині ворог уночі атакував об'єкт інфраструктури, через уламки була пожежа - ОВА

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"Житомирщина. Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС", - написав Бунечко у Telegram.

Зі слів голови ОВА, жертв та постраждалих немає.

Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо

Українська ППО збила за ніч 15 з 17 ударних дронів.