В Житомирской области военные начали испытания нового БТР-3ДА

Новые бронемашины военнослужащие получили около трех недель назад, за это время они оценивают ее ходовые и боевые возможности, а также надежность работы в условиях максимально приближенных к боевым.

Основные отличия нового БТРа от его предшественников БТР-80 и БТР-3 - это автоматизация систем машины, автоматическая коробка передач, новый боевой модуль калибром 30 мм, а также ряд других нововведений: бронетранспортер БТР-3ДА быстрее и маневренный предшественников, у него улучшена бронезащита экипажа, он имеет оптико-электронный модуль с телевизионным и тепловизионным каналами. Благодаря этому появилась возможность вести огонь ночью. Дополнительный энергоагрегат позволяет управлять боевым модулем без использования основной силовой установки.

Впрочем, у новой машины есть и определенные проблемы.

"Есть трудности с зарядкой", - говорят военные.

Сейчас новые БТРы продолжают проходить испытания.

Напомним, в начале марта Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долларов на военные нужды.