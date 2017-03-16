В Житомирской области военные начали испытания нового БТР-3ДА

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13524 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 61505 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110829 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126204 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135097 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127714 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119465 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106732 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107676 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103962 просмотра

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В Житомирской области военные начали испытания нового БТР-3ДА

В Житомирской области военные начали испытания нового БТР-3ДА

Киев  •  УНН

 • 26276 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 марта. УНН. На Житомирском полигоне военные испытывают новую разработку БТР-3ДА, сообщает корреспондент УНН.

Новые бронемашины военнослужащие получили около трех недель назад, за это время они оценивают ее ходовые и боевые возможности, а также надежность работы в условиях максимально приближенных к боевым.

Основные отличия нового БТРа от его предшественников БТР-80 и БТР-3 - это автоматизация систем машины, автоматическая коробка передач, новый боевой модуль калибром 30 мм, а также ряд других нововведений: бронетранспортер БТР-3ДА быстрее и маневренный предшественников, у него улучшена бронезащита экипажа, он имеет оптико-электронный модуль с телевизионным и тепловизионным каналами. Благодаря этому появилась возможность вести огонь ночью. Дополнительный энергоагрегат позволяет управлять боевым модулем без использования основной силовой установки.

Впрочем, у новой машины есть и определенные проблемы.

"Есть трудности с зарядкой", - говорят военные.

Сейчас новые БТРы продолжают проходить испытания.

Напомним, в начале марта Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долларов на военные нужды.

Украинские Национальные Новости

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