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На Житомирщині військові розпочали випробування нового БТР 3А

На Житомирщині військові розпочали випробування нового БТР 3А

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 березня. УНН. На Житомирському полігоні військові випробовують нову розробку БТР 3А, повідомляє кореспондент УНН.

Нові бронемашини військовослужбовці отримали близько трьох тижнів тому, за цей час вони оцінюють її ходові та бойові можливості, а також надійність роботи в умовах максимально наближених до бойових.

Основні відмінності нового БТРа від його попередників БТР 80 та БТР 3 — це автоматизація систем машини, автоматична коробка передач, новий бойовий модуль калібром 30 мм, а також низка інших нововведень: бронетранспортер БТР-3ДА швидший та маневреніший за попередників, у нього покращений бронезахист екіпажу, він має оптико-електронний модуль з телевізійним та тепловізійним каналами. Завдяки цьому з’явилася можливість вести вогонь вночі. Додатковий енергоагрегат дозволяє управляти бойовим модулем без використання основної силової установки.

Втім, є у нової машини і певні проблеми.

“Є труднощі із заряджанням”, — кажуть військові.

Наразі нові БТРи продовжують проходити випробування.

Нагадаємо, на початку березня Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає передачу Україні 150 млн доларів на військові потреби.

Українські Національні Новини

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