В Житомирской области обнаружили схему незаконной передачи земель с титановыми залежами

$41.170.09
45.030.03
ukru
Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 6708 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:29 • 14514 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 24581 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 34846 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 44765 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 60328 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 52925 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54105 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 111486 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80900 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 106027 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 67049 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 31032 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 24759 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 71995 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 72825 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 111486 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 219486 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 397535 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 390606 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 7066 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 12162 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 12654 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 14359 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 67613 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

В Житомирской области обнаружили схему незаконной передачи земель с титановыми залежами

Киев • УНН

 • 7619 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Коростенская городская прокуратура заявила иск о признании недействительным решения Коростенской райадминистрации о выделении участков площадью 2 тыс. 300 га под добычу титановых руд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает корреспондент УНН.

В Житомирской области обнаружили схему незаконной передачи земель с титановыми залежами

Кроме этого, заявлен иск относительно решения Стремигородского (Коростенский район - ред.) сельского совета о предоставлении разрешения частному предприятию на разработку проекта землеустройства и отвода вышеупомянутого земельного участка.

"Установлено, что в мае 2015 года Коростенская райгосадминистрация, в нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, своим распоряжением утвердила детальный план размещения горно-обогатительного комплекса для добычи титановых руд. В частности, указанный план земельного участка общей площадью 2 тыс. 300 га органом местной власти утвержден неправомерно, без проведения обязательных общественных слушаний. Таким образом, под размещение горно-обогатительного комплекса Стремигородского апатит-ильменитового месторождения (титановых руд) были выделены земельные участки за пределами населенных пунктов Меленовской, Хотиновской, Стремигородской и Новаковской сельских советов. Кроме того, этим же распоряжением планируется передать в аренду для добычи титана земли сельскохозяйственного назначения (паи) площадью более 1 тыс. га, на отчуждение которых законом наложен мораторий. В дальнейшем, в мае 2016 года, решением Стремигородского сельского совета Коростенского района незаконно, без проведения конкурса, выделен земельный участок площадью 0,3 га для обслуживания сооружений горно-обогатительного комплекса Стремигородского апатит-ильменитового месторождения", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас иски находятся на стадии судебного разбирательства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.78
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,367.69
Tesla
$260.50
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,076.01
Ethereum
$1,635.56