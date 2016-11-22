В Житомирской области обнаружили схему незаконной передачи земель с титановыми залежами

Кроме этого, заявлен иск относительно решения Стремигородского (Коростенский район - ред.) сельского совета о предоставлении разрешения частному предприятию на разработку проекта землеустройства и отвода вышеупомянутого земельного участка.

"Установлено, что в мае 2015 года Коростенская райгосадминистрация, в нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, своим распоряжением утвердила детальный план размещения горно-обогатительного комплекса для добычи титановых руд. В частности, указанный план земельного участка общей площадью 2 тыс. 300 га органом местной власти утвержден неправомерно, без проведения обязательных общественных слушаний. Таким образом, под размещение горно-обогатительного комплекса Стремигородского апатит-ильменитового месторождения (титановых руд) были выделены земельные участки за пределами населенных пунктов Меленовской, Хотиновской, Стремигородской и Новаковской сельских советов. Кроме того, этим же распоряжением планируется передать в аренду для добычи титана земли сельскохозяйственного назначения (паи) площадью более 1 тыс. га, на отчуждение которых законом наложен мораторий. В дальнейшем, в мае 2016 года, решением Стремигородского сельского совета Коростенского района незаконно, без проведения конкурса, выделен земельный участок площадью 0,3 га для обслуживания сооружений горно-обогатительного комплекса Стремигородского апатит-ильменитового месторождения", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас иски находятся на стадии судебного разбирательства.