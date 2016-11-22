На Житомирщині виявили схему незаконної передачі земель із титановими покладами

Окрім цього, заявлено позов стосово рішення Стремигородської (Коростенський район — ред.) сільської ради на надання дозволу приватному підприємству на розробку проекту землеустрою та відведення вищезазначеної земельної ділянки.

“Установлено, що у травні 2015 року Коростенська райдержадміністрація, у порушення вимог земельного і містобудівного законодавства, своїм розпорядженням затвердила детальний план розміщення гірничо-збагачувального комплексу для видобутку титанових руд. Зокрема, зазначений план земельних ділянок загальною площею 2 тис. 300 га органом місцевої влади затверджений неправомірно, без проведення обов’язкових громадських слухань. Таким чином, під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища (титанових руд) були виділені земельні ділянки поза межами населених пунктів Меленівської, Хотинівської, Стремигородської і Новаківської сільських рад. Крім того, цим же розпорядженням заплановано передати в оренду для видобутку титану землі сільськогосподарського призначення (паї) площею понад 1 тис. га, на відчуження яких Законом накладено мораторій. У подальшому, у травні 2016 року, рішенням Стремигородської сільської ради Коростенського району незаконно, без проведення конкурсу, виділено земельну ділянку площею 0,3 га для обслуговування споруд гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища”, — повідомляють у прокуратурі.

Наразі позови перебувають на стадії судового розгляду.