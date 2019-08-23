В Житомирской области разоблачены судью, адвокат и следователь, которые возвращали имущество янтарокопателям
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В четверг оперативники управления защиты экономики Житомирской области, следователи ГБР за процессуального руководства прокуратуры Киевской области разоблачили судью Олевского районного суда, адвоката и следственную отдела полиции после распределения неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.
Во время досудебного расследования было установлено, что судьи, адвокат и следователь помогали бурштинокопачам возвращать изъятое имущество. Адвокат подыскивал клиентов, судья выносил решение в их пользу, а следственная полиции ускоряла процесс его возвращения.
В рамках процессуальных мероприятий были задокументированы факты получения фигурантами дела 800 долларов США неправомерной выгоды решения вопроса о возврате мотопомп и другой техники и распределения средств между всеми участниками коррупционной схемы.
Сразу после распределения неправомерной выгоды правоохранители провели санкционированные обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства фигурантов.
Сейчас решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Житомирской области пяти людям сообщили о подозрении за копание янтаря.