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На Житомирщині викрито суддю, адвоката та слідчого, які повертали майно бурштинокопачам

На Житомирщині викрито суддю, адвоката та слідчого, які повертали майно бурштинокопачам

Київ • УНН

 • 16579 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У четвер оперативники управління захисту економіки Житомирщини, слідчі ДБР за процесуального керівництва прокуратури Київської області викрили суддю Олевського районного суду, адвоката та слідчу відділу поліції після розподілу неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Житомирській області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що судді, адвокат та слідча допомагали бурштинокопачам повертати вилучене майно. Адвокат підшукував клієнтів, суддя виносив рішення на їх користь, а слідча поліції прискорювала процес його повернення.

У межах процесуальних заходів було задокументовано факти отримання фігурантами справи 800 доларів США неправомірної вигоди вирішення питання щодо повернення мотопомп та іншої техніки та розподілу коштів між всіма учасниками корупційної схеми.

Одразу після розподілу неправомірної вигоди правоохоронці провели санкціоновані обшуки у робочих кабінетах та за місцем проживання фігурантів.

Наразі вирішується питання про їх затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Житомирщині п'ятьом людям повідомили про підозру за копання бурштину.

Українські Національні Новини

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