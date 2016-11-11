В Житомирской области в ДТП погиб водитель УАЗа

ДТП произошло вчера вечером в Чудновском районе.



Известно, что водитель автомобиля УАЗ 3303, двигаясь по автодороге "Любар-Бердичев", не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

"В результате ДТП водитель автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках начатого уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Напомним, 10 ноября, в с.Корнич Коломыйского района водитель автомобиля Audi А4 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, в результате чего два человека погибли.