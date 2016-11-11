На Житомирщині у ДТП загинув водій УАЗа
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Водій автомобіля УАЗ загинув внаслідок ДТП на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає кореспондент УНН.
ДТП сталась вчора ввечері у Чуднівському районі.
Відомо, що водій автомобіля УАЗ 3303, рухаючись автодорогою “Любар—Бердичів”, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де авто перекинулось.
“Унаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Усі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, — повідомляють у поліції.
Нагадаємо, 10 листопада, в с.Корнич Коломийського району водій автомобіля Audi А4 виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mitsubishi Outlander, внаслідок чого двоє людей загинули.