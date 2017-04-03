В Житомирской области за взятку будут судить майора полиции

Полицейский за такую ​​сумму обещал "помочь" местному жителю избежать уголовной ответственности.

"При получении неправомерного вознаграждения на такую ​​сумму непосредственно в служебном автомобиле майора полиции задержали следователи прокуратуры области совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и управления внутренней безопасности в Житомирской области в этом Департаменте. По ходатайству прокуратуры области подозреваемый отстранен от должности", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт в производстве по ч.3 ст.368 УК Украины уже отправлен в суд.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста "Хутор Михайловский" Сумской таможни.