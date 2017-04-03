В Житомирской области за взятку будут судить майора полиции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52558 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105224 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119130 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118153 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113448 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104886 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107235 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155201 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Житомирской области за взятку будут судить майора полиции

В Житомирской области за взятку будут судить майора полиции

Киев  •  УНН

 • 9937 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Майора полиции, заместителя начальника одного из отделений полиции будут судить за взятку в 10 тыс. грн, сообщает УНН пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Полицейский за такую ​​сумму обещал "помочь" местному жителю избежать уголовной ответственности.

"При получении неправомерного вознаграждения на такую ​​сумму непосредственно в служебном автомобиле майора полиции задержали следователи прокуратуры области совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и управления внутренней безопасности в Житомирской области в этом Департаменте. По ходатайству прокуратуры области подозреваемый отстранен от должности", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт в производстве по ч.3 ст.368 УК Украины уже отправлен в суд.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста "Хутор Михайловский" Сумской таможни.

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