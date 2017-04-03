В Житомирской области за взятку будут судить майора полиции
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Майора полиции, заместителя начальника одного из отделений полиции будут судить за взятку в 10 тыс. грн, сообщает УНН пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Полицейский за такую сумму обещал "помочь" местному жителю избежать уголовной ответственности.
"При получении неправомерного вознаграждения на такую сумму непосредственно в служебном автомобиле майора полиции задержали следователи прокуратуры области совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и управления внутренней безопасности в Житомирской области в этом Департаменте. По ходатайству прокуратуры области подозреваемый отстранен от должности", - сообщают в прокуратуре.
Сейчас обвинительный акт в производстве по ч.3 ст.368 УК Украины уже отправлен в суд.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста "Хутор Михайловский" Сумской таможни.