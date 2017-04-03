На Житомирщині судитимуть майора поліції за хабар
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Майора поліції, заступника начальника одного із відділень поліції судитимуть за хабар у 10 тисяч гривень, повідомляє УНН прес-служба прокуратури Житомирської області.
Поліцейський за таку суму обіцяв “посприяти” місцевому мешканцю у непритягненні його до кримінальної відповідальності.
“Під час одержання неправомірної винагороди на таку суму безпосередньо у службовому автомобілі майора поліції затримали слідчі прокуратури області спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та управління внутрішньої безпеки в Житомирській області цього Департаменту. За клопотанням прокуратури області підозрюваного відсторонено від посади”, — повідомляють у прокуратурі.
Наразі обвинувальний акт у провадженні за ч.3 ст.368 КК України вже відправлено до суду.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві старшого державного інспектора митного поста “Хутір Михайлівський” Сумської митниці.