На Житомирщині судитимуть майора поліції за хабар

Поліцейський за таку суму обіцяв “посприяти” місцевому мешканцю у непритягненні його до кримінальної відповідальності.

“Під час одержання неправомірної винагороди на таку суму безпосередньо у службовому автомобілі майора поліції затримали слідчі прокуратури області спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та управління внутрішньої безпеки в Житомирській області цього Департаменту. За клопотанням прокуратури області підозрюваного відсторонено від посади”, — повідомляють у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт у провадженні за ч.3 ст.368 КК України вже відправлено до суду.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві старшого державного інспектора митного поста “Хутір Михайлівський” Сумської митниці.