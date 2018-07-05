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В Житомирской области наблюдается увеличение больных корью

В Житомирской области наблюдается увеличение больных корью

Киев  •  УНН

 • 9043 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Житомирской области за последнюю неделю (в период с 28.06.2018 г. по 04.07.2018 г.) Корью заболело 27 человек, в том числе 14 детей и 13 взрослых. Это на 5 случаев больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Лабораторного цента Министерства здравоохранения Украины в Житомирской области.

Новые случаи регистрировались в Бердичевском, Житомирском, Малинском, Новоград-Волынском, Олевском, Попельнянском, Романовском, Ружинском районах и городе Житомире.

В Бердичевском районе продолжается вспышка кори, зарегистрированная среди детей многодетной семьи. К вспышке присоединились контактные дети другой многодетной семьи: заболело всего 18 человек, из них 17 детей. Все заболевшие дети не привиты из-за отказа родителей.

За 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 257 случаев кори, показатель на 100 тыс. населения составляет 20,7. Среди заболевших 111 детей, показатель 45,9 на 100 тыс. детского населения. Наиболее уязвимыми к инфекции являются дети до 10 лет. Удельный вес взрослых в структуре заболеваемости составляет 57% (заболело 146 человек).

Кор регистрируется на большинстве административных территорий. Отсутствуют случаи только в Овручском, Народичском, Лугинском, Пулинском, Хорошевском районах. Самые высокие уровни заболеваемости отмечаются в Попельнянском районе (показатель 110,7 в 5 раз превышает среднеобластной), в Чудновском районе (показатель 53,8), Житомире (показатель 33,8), в Олевском районе (показатель 33,5). Также наблюдается превышение среднеобластного уровня заболеваемость в Малинском, Коростенском, Радомышльском районах.

Итак, остается тенденция к постоянному увеличению и дальнейшему распространению случаев по территории области. По сравнению с другими регионами Украины в области отмечается средний уровень заболеваемости.

В подавляющего большинства заболевших (172 из 276 зарегистрированных с начала года - 63%) отсутствовали прививки.

Как сообщал УНН, 26 июня стало известно о том, что в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.

В течение недели (26 июня - 3 июля) корью в Украине заболели 935 человек, из них 368 детей.

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