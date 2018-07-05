На Житомирщині спостерігається збільшення хворих на кір

Нові випадки реєструвались в Бердичівському, Житомирському, Малинському, Новоград-Волинському, Олевському, Попільнянському, Романівському, Ружинському районах та місті Житомирі.



В Бердичівському районі триває спалах кору, зареєстрований серед дітей багатодітної родини. До спалаху долучились контактні діти іншої багатодітної сім’ї: захворіло всього 18 осіб, з них 17 дітей. Всі захворілі діти не щеплені через відмову батьків.



За 6 місяців 2018 року зареєстровано 257 випадків кору, показник на 100 тис. населення становить 20,7. Серед захворілих 111 дітей, показник 45,9 на 100 тис. дитячого населення. Найбільш вразливими до інфекції є діти до 10 років. Питома вага дорослих в структурі захворюваності становить 57% (захворіло 146 осіб).



Кір реєструється на переважній більшості адміністративних територій. Відсутні випадки лише в Овруцькому, Народицькому, Лугинському, Пулинському, Хорошівському районах. Найвищі рівні захворюваності відмічаються в Попільнянському районі (показник 110,7 в 5 разів перевищує середньообласний), в Чуднівському районі (показник 53,8), місті Житомирі (показник 33,8), в Олевському районі (показник 33,5). Також спостерігається перевищення середньообласного рівня захворюваність в Малинському, Коростенському, Радомишльському районах.



Отже, залишається тенденція до постійного збільшення та подальшого розповсюдження випадків по території області. В порівнянні з іншими регіонами України в області відмічається середній рівень захворюваності.



У переважній більшості захворілих (172 із 276 зареєстрованих з початку року – 63%) були відсутні щеплення.

Як повідомляв УНН, 26 червня стало відомо про те, що на Миколаївщині від кору померла 8-річна дитина.

Протягом тижня (26 червня - 3 липня) на кір в Україні захворіли 935 людей, з них 368 дітей.