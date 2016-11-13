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15 марта, 19:03 • 110017 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152011 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128547 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121734 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107597 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102864 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98409 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Житомирской области спасатели 10 раз вытаскивали машины, застрявшие в снегу

В Житомирской области спасатели 10 раз вытаскивали машины, застрявшие в снегу

Киев • УНН

 • 12835 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Спасатели Житомирской области в течение ночи и утра 10 раз привлекались к высвобождению транспортных средств, которые застряли в снегу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС области.

«Да, ночью, личный состав части специальной техники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГосЧС Житомирской области освободил из снежных заносов 4 грузовых и 2 легковых автомобилей на автодорогах Житомирского района. В 7:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 181 км трассы Киев-Чоп, вблизи с.Молодежное Пулинского района, из-за сложных погодных условий съехал в кювет грузовой тягач Iveco. По указанному адресу немедленно выехал дежурный караул спасателей 27-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек. По прибытию к месту происшествия, бойцы ГосЧС с помощью буксировочного троса изъяли автомобиль из снежного заноса. Подобные аварийные работы также были проведены вблизи с.Каменка Житомирского района, с.Старочуднивска Гута Романовского района и в пгт Любар. Всего здесь было изъято из снежных заносов 2 грузовых автомобиля и 1 микроавтобус», - сообщают вГосЧС.

Напомним, в Хмельницком за ночь спасатели области вытаскивали из кюветов автомобили, рейсовые автобусы и маршрутки, пока сообщений о пострадавших нет.

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