В Житомирской области спасатели 10 раз вытаскивали машины, застрявшие в снегу
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Спасатели Житомирской области в течение ночи и утра 10 раз привлекались к высвобождению транспортных средств, которые застряли в снегу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС области.
«Да, ночью, личный состав части специальной техники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГосЧС Житомирской области освободил из снежных заносов 4 грузовых и 2 легковых автомобилей на автодорогах Житомирского района. В 7:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 181 км трассы Киев-Чоп, вблизи с.Молодежное Пулинского района, из-за сложных погодных условий съехал в кювет грузовой тягач Iveco. По указанному адресу немедленно выехал дежурный караул спасателей 27-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек. По прибытию к месту происшествия, бойцы ГосЧС с помощью буксировочного троса изъяли автомобиль из снежного заноса. Подобные аварийные работы также были проведены вблизи с.Каменка Житомирского района, с.Старочуднивска Гута Романовского района и в пгт Любар. Всего здесь было изъято из снежных заносов 2 грузовых автомобиля и 1 микроавтобус», - сообщают вГосЧС.
Напомним, в Хмельницком за ночь спасатели области вытаскивали из кюветов автомобили, рейсовые автобусы и маршрутки, пока сообщений о пострадавших нет.