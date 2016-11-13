На Житомирщині рятувальники 10 разів витягали машини, які застрягли в снігу
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Рятувальники Житомирщини протягом ночі та ранку 10 разів залучались до вивільнення транспортних засобів, які застрягли у снігу. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС області.
«Так, вночі, особовий склад частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС Житомирщини вивільнив із снігових заметів 4 вантажних та 2 легкових автомобілів на автошляхах Житомирського району. О 07:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 181 км траси Київ-Чоп, поблизу с.Молодіжне Пулинського району, через складні погодні умови з’їхав у кювет вантажний тягач Iveco. За вказаною адресою негайно виїхав черговий караул рятувальників 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 4 чоловік. По прибуттю до місця події, бійці ДСНС за допомогою буксировочного тросу вилучили автомобіль із снігового замету. Подібні аварійні роботи також були проведені поблизу с.Кам’янка Житомирського району, с.Старочуднівська Гута Романівського району та у смт Любар. Загалом тут було вилучено із снігових заметів 2 вантажні автомобілі та 1 мікроавтобус», - повідомляють у ДСНС.
Нагадаємо, у Хмельницькому за ніч рятувальники області витягали з кюветів автомобілі, рейсові автобуси і маршрутки, наразі повідомлень про потерпілих немає.