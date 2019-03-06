В Житомирской области пьяные парни избили охранника больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Житомирской области на территории больницы двое парней распивали спиртные напитки в беседке. После того, как охранник больницы сделал замечание, пьяные мужчины избили охранника и ранили его. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"Около 18 часов 5 марта в Барановское отделение полиции поступило сообщение о драке на территории больницы и ранения неизвестными 37-летнего охранника медучреждения. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители предварительно выяснили, что потерпевший заметил в беседке во дворе больницы двух молодых людей, которые распивали спиртное. Мужчина сделал им замечание и потребовал прекратить нарушение правил поведения на территории медицинского учреждения. В ответ незнакомцы повели себя агрессивно и словесный конфликт закончился дракой и ранением охранника острым предметом в ногу. Мужчине была оказана необходимая врачебная помощь", - говорится в сообщении.
Полиция установила, что к событию причастны двое неработающих местных жителей в возрасте 24-х и 27-ми лет, один из них уже имеет судимость.
Сейчас молодые люди дают показания в отделении полиции.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное дебоша им грозит ограничение свободы до 5 лет или заключение сроком до 4 лет.
Напомним, в суд Липоводолинского района Сумской области направлено обвинительное заключение по обвинению 19-летнего молодого человека в нанесении тяжких телесных повреждений охраннику, в результате чего последний скончался.