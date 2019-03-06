На Житомирщині п’яні молодики побили охоронця лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На Житомирщині на території лікарні двоє молодиків розпивали спиртні напої у альтанці. Після того, як охоронець лікарні зробив зауваження, п’яні чоловіки побили тв. Поранили охоронця. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
“Близько 18 години 5 березня до Баранівського відділення поліції надійшло повідомлення про бійку на території лікарні та поранення невідомими 37-річного охоронника медзакладу. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Правоохоронці попередньо з’ясували, що потерпілий помітив в альтанці у дворі лікарні двох молодиків, які розпивали спиртне. Чоловік зробив їм зауваження та вимагав припинити порушення правил поведінки на території медичного закладу. У відповідь незнайомці повели себе агресивно й словесний конфлікт закінчився бійкою і пораненням охоронника гострим предметом у ногу. Чоловікові була надана необхідна лікарська допомога”, — йдеться у повідомленні.
Поліція встановила, що до події причетні двоє непрацюючих місцевих жителів віком 24-х і 27-ми років, один з них вже має судимість.
Наразі молодики дають свідчення у відділені поліції.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинений бешкет їм загрожує обмеження волі до 5 років або ув’язнення строком до 4 років.
Нагадаємо, до суду Липоводолинського району Сумської області направлено обвинувальний акт за обвинуваченням 19-річного молодика у завданні тяжких тілесних ушкоджень охоронцю, внаслідок чого останній помер.