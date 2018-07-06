В Житомирской области протекает опасный дуст
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В селе Сингуры Житомирской области на территории бывшего химического состава обнаружено свалку опасных отходов, передает УНН со ссылкой на местное издание "Сільське життя".
Территория завода завалена пестицидным препаратом ДДТ (дуст). О чрезвычайной ситуации на территории села сообщили ГУ Госпродпотребслужбе жители Сингуров. Они рассказали, что пестицидные препараты находятся в открытом доступе, в помещении без дверей и с поврежденной крышей.
“Это приводит к попаданию дуста в воздух, землю, воду”, — отмечают жители села.
Также сингуровцы пожаловались региональному управлению на игнорирование вопроса со стороны сельского совета.
Вместе с тем, на проблему отреагировали в Житомирской РГА. В итоге профильная комиссия райгосадминистрации не исключает проведения работ по перезатариванию пестицидов.
Напомним, экологи жалуются на отсутствие государственного контроля за утилизацией опасных отходов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.
Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, из которых каждый второй лишен лицензии на обращение с опасными отходами.