На Житомирщині протікає небезпечний дуст

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У селі Сінгури, що на Житомирщині, на території колишнього хімічного складу виявлено звалище небезпечних відходів, передає УНН з посиланням на місцеве видання "Сільське життя".

Територія заводу завалена пестицидним препаратом ДДТ (дуст). Про надзвичайну ситуацію на території села поінформували ГУ Держпродспоживслужби жителі Сінгурів. Вони розповіли, що пестицидний препарат знаходиться у відкритому доступі, в приміщенні без дверей та із пошкодженим дахом.

"Це призводить до потрапляння дусту у повітря, землю, воду", - наголошують жителі села.

Також сінгурівці поскаржилися регіональному управлінню на ігнорування питання з боку сільської ради.

Разом з тим, на проблему відреагували у Житомирській РДА. У підсумку профільна комісія райдержадміністрації не виключає проведення робіт із перезатарювання пестицидів.

Нагадаємо, екологи скаржаться на відсутність державного контролю за утилізацією небезпечних відходів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.

Дозвіл на перевірки Мінекології отримало тільки з 2018 року. За 5 місяців перевірено 33 спецпідприємства, з яких кожне друге позбавлено ліцензії на поводження з небезпечними відходами.

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