В Житомирской области во время пожара погибла мать с сыном
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 января. УНН. Мать со своим сыном погибли во время пожара в Житомирской области, сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС области.
Сообщение о возгорании дома в с. Селянщина Черняховского района поступило сегодня в 7:55 утра.
“Во время проведения разведки звеном газодымозащитной службы в спальной комнате дома спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни — 80-летней владелицы жилья и ее 44-летнего сына. Бойцы ГосЧС пожар локализовали в 08:40, ликвидация же состоялась в 10:27. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода в помещении кухни. Вероятная причина пожара — короткое замыкание электросети. Все окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами”, — сообщают в ГосЧС.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 113 пожаров, в результате которых погибли восемь человек, также двое человек пострадали.