На Житомирщині під час пожежі загинула мати з сином
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 січня. УНН. Мати із власним сином загинули під час пожежі на Житомирщині, повідомляє УНН прес-служба ДСНС області.
Повідомлення про займання будинку у с.Селянщина Черняхівського району надійшло сьогодні о 7:55 ранку.
“Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби, у спальній кімнаті будинку рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя — 80-річної власниці житла та її 44-річного сина. Бійці ДСНС пожежу локалізували о 08:40, ліквідація ж відбулась о 10:27. Вогнем знищено речі домашнього вжитку у приміщенні кухні. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. Наразі всі остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомляють у ДСНС.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталось 113 пожеж, внаслідок яких загинуло вісім осіб, також двоє осіб постраждало.