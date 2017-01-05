На Житомирщині під час пожежі загинула мати з сином

Повідомлення про займання будинку у с.Селянщина Черняхівського району надійшло сьогодні о 7:55 ранку.

“Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби, у спальній кімнаті будинку рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя — 80-річної власниці житла та її 44-річного сина. Бійці ДСНС пожежу локалізували о 08:40, ліквідація ж відбулась о 10:27. Вогнем знищено речі домашнього вжитку у приміщенні кухні. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. Наразі всі остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталось 113 пожеж, внаслідок яких загинуло вісім осіб, також двоє осіб постраждало.