В Житомирской области перевернулся микроавтобус, водитель погиб
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 31 октября. УНН. В Житомирской области в ДТП перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб водитель автомобиля, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.
Авария произошла сегодня ночью на трассе "Киев-Чоп". Установлено, что 51-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" не справился с управлением и выехал на обочину, где машина перевернулась.
В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
В автомобиле также находилась пассажирка, 32-летняя жительница Закарпатья. Она травм не получила.
"Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщают в полиции.
Напомним, в Житомирской области маршрутка столкнулась с грузовиком, один человек погиб и 8 получили травмы.