В Житомирской области перевернулся микроавтобус, водитель погиб

Авария произошла сегодня ночью на трассе "Киев-Чоп". Установлено, что 51-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" не справился с управлением и выехал на обочину, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

В автомобиле также находилась пассажирка, 32-летняя жительница Закарпатья. Она травм не получила.

"Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщают в полиции.

Напомним, в Житомирской области маршрутка столкнулась с грузовиком, один человек погиб и 8 получили травмы.