На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, водій загинув
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Житомирщині під час ДТП перекинувся мікроавтобус, внаслідок чого загинув водій автівки, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась сьогодні вночі на трасі "Київ-Чоп". Встановлено, що 51-річний водій мікроавтобуса "Мерседес Спрінтер" не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де машина перекинулась.
У результаті ДТП водій транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.
В автомобілі також перебувала пасажирка, 32-річна жителька Закарпаття. Вона травм не отримала.
"Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомляють у поліції.
Нагадаємо, на Житомирщині маршрутка зіштовхнулась із вантажівкою, одна людина загинула та 8 травмовано.