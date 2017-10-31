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На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, водій загинув

На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, водій загинув

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Житомирщині під час ДТП перекинувся мікроавтобус, внаслідок чого загинув водій автівки, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.

Аварія сталась сьогодні вночі на трасі "Київ-Чоп". Встановлено, що 51-річний водій мікроавтобуса "Мерседес Спрінтер" не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де машина перекинулась.

У результаті ДТП водій транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

В автомобілі також перебувала пасажирка, 32-річна жителька Закарпаття. Вона травм не отримала.

"Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині маршрутка зіштовхнулась із вантажівкою, одна людина загинула та 8 травмовано.

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