На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, водій загинув

Аварія сталась сьогодні вночі на трасі "Київ-Чоп". Встановлено, що 51-річний водій мікроавтобуса "Мерседес Спрінтер" не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де машина перекинулась.

У результаті ДТП водій транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

В автомобілі також перебувала пасажирка, 32-річна жителька Закарпаття. Вона травм не отримала.

"Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині маршрутка зіштовхнулась із вантажівкою, одна людина загинула та 8 травмовано.