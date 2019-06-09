В Житомирской области перевернулась маршрутка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. На подъездной дороге к трассе Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области перевернулась маршрутка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Сообщение об указанном ДТП с пострадавшими поступило в полицию около четверти часа после полуночи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"Предварительно установлено, что ДТП произошло на подъездной дороге от райцентра до трассы Киев - Чоп, вблизи с.Мастеров с участием маршрутного микроавтобуса. Его 49-летний водитель следовал из Киева в Луцк, на закругленном участке дороге не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.
В результате указанного происшествия медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам автобуса. Двое из них - 22-летний львовянин и 50-летнюю жительницу Новоград-Волынского района - были госпитализированы. Другим - назначено лечение амбулаторно.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выяснение всех обстоятельств продолжается.
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