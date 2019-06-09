На Житомирщині перекинулася маршрутка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На під’їзній дорозі до траси Київ – Чоп у Новоград-Волинському районі Житомирської області перекинулася маршрутка. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП області.
Повідомлення про вказану ДТП з потерпілими надійшло до поліції близько чверті години після півночі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
“Попередньо з’ясовано, що ДТП сталась на під’їзній дорозі від райцентру до траси Київ — Чоп, поблизу с. Майстрів, за участі маршрутного мікроавтобуса. Його 49-річний водій слідував з Києва до Луцька, на заокругленій дорозі не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся”, — йдеться у повідомленні.
Унаслідок вказаної пригоди медична допомога знадобилась 7 пасажирам буса. Двох із них — 22-річного львів’янина та 50-річну жительку Новоград-Волинського району — було госпіталізовано. Іншим — призначено лікування амбулаторно.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З’ясування усіх обставин триває.
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