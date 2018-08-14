В Житомирской области легковушка врезалась в дерево: пострадали семь человек

Авария произошла вчера вечером на автодороге Игнатполь-Усов. Водитель авто "ВАЗ 2105", двигаясь из села Повч в направлении села Липники, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

"Травмы получили 38-летняя водитель, ее 42-летний муж и 9-летняя дочь, а также еще четверо пассажиров, среди которых 14-летний подросток и 9-летняя девочка. Все они являются жителями с. Липники Лугинского района", - проинформировали в полиции.

По факту аварии начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Напомним, две легковушки столкнулись в Винницкой области, из-за чего травмированы пять человек: двое взрослых и трое детей.