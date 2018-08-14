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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Житомирщині легковик врізався у дерево: постраждали семеро людей

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення легковика з деревом постраждало семеро людей, серед них - двоє дітей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

На Житомирщині легковик врізався у дерево: постраждали семеро людей

Аварія сталась вчора ввечері на автодорозі Ігнатпіль-Усов. Водій авто "ВАЗ 2105", рухаючись з села Повч у напрямку села Липники, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де зіштовхнувся з деревом.

"Травми отримали 38-річна керманич, її 42-річний чоловік та 9-річна донька, а також ще четверо пасажирів, серед яких 14-річний підліток та 9-річна дівчинка. Усі вони є жителями с. Липники Лугинського району", - проінформували в поліції.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, два легковики зіткнулися у Вінницькій області, через що травмувалися п’ятеро людей: двоє дорослих та троє дітей. 

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