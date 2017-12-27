На премию "Украинская книга года" подано 175 изданий

В Госкомтелерадио сообщили, что согласно положению о премии, в январе комитет по ежегодной премие Президента Украины "Украинская книга года" рассмотрит представленные работы и примет решение, какие издания допущены к участию в конкурсе на соискание премии. Из этого списка будут предложены издания на премию Президента Украины.

Как сообщал УНН, 22 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко приговорил ежегодную премию "Украинская книга года" авторам Мирославу Дочинцу, Владимиру Корнийчуку и Татьяне Стус.