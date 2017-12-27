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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На премию "Украинская книга года" подано 175 изданий

Киев • УНН

 • 23218 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На соискание премии Президента Украины "Украинская книга года" поданы 175 изданий от более 90 издательств и издательских организаций Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

На премию "Украинская книга года" подано 175 изданий

В Госкомтелерадио сообщили, что согласно положению о премии, в январе комитет по ежегодной премие Президента Украины "Украинская книга года" рассмотрит представленные работы и примет решение, какие издания допущены к участию в конкурсе на соискание премии. Из этого списка будут предложены издания на премию Президента Украины.

Как сообщал УНН, 22 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко приговорил ежегодную премию "Украинская книга года" авторам Мирославу Дочинцу, Владимиру Корнийчуку и Татьяне Стус.

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