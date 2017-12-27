На здобуття премії “Українська книжка року” подано 175 видань
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На здобуття премії Президента України “Українська книжка року” подано 175 видань від понад 90 видавництв та видавничих організацій України, передає УНН з посиланням на прес-службу Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
У Держкомтелерадіо поінформували, що відповідно до положення про премію, у січні комітет зі щорічної премії Президента України “Українська книжка року” розгляне подані роботи та прийме рішення, які видання допущені до участі в конкурсі на здобуття премії. З цього списку будуть запропоновані видання на відзначення премією Президента України.
Як повідомляв УНН, 22 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко присудив щорічну премію “Українська книжка року” авторам Мирославу Дочинцю, Володимиру Корнійчуку та Тетяні Стус.