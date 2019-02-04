На заводе в Запорожье вспышка кори
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. С начала года по состоянию на 31 января в Запорожской области зарегистрировано 86 случаев кори. Вспышка кори зарегистрирован в АО "Запорожский завод ферросплавов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины.
"С начала года по состоянию на 31 января 2019 в области зарегистрировано 86 случаев кори, в том числе, среди взрослых - 59, среди детей - 27", - говорится в сообщении.
В частности, случаи кори зарегистрированы в г. Запорожье - 42; м. Бердянск - 12; м. Энергодар - 12; м. Мелитополь - 5; Вольнянский район - 5; Ореховский район - 2; Васильевский район - 2; Запорожский район - 4; Бердянский район - 1; Токмакский район - 1.
За последнюю неделю (24.01-30 января 2019) случаи кори зарегистрированы в г. Запорожье - 9, г. Бердянск - 9, г. Энергодар. - 2, г. Мелитополь - 1, Васильевский район - 1, Ореховский 1, Вольнянский - 1 , Запорожский - 3.
Кроме того, вспышка кори зарегистрирована в АО "Запорожский завод ферросплавов". По состоянию на 1 февраля заболело 7 человек - все заболевшие старше 30 лет, данные о вакцинации отсутствуют. В одном случае (первый заболевший - ред.) корь лабораторно подтверждена. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия.
Как сообщал УНН, в Украине за январь корью заболели более 15 тыс. человек.