На заводі в Запоріжжі спалах кору

"З початку року станом на 31 січня 2019 року в області зареєстровано 86 випадків кору, в тому числі, серед дорослих – 59, серед дітей – 27", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, випадки кору зареєстровані у: м. Запоріжжя – 42; м. Бердянськ – 12; м. Енергодар – 12; м. Мелітополь – 5; Вільнянський район – 5; Оріхівський район – 2; Василівський район – 2; Запорізький район – 4; Бердянський район – 1; Токмацький район – 1.

За останній тиждень (24.01-30 січня 2019) випадки кору зареєстровані в м. Запоріжжя – 9, м. Бердянськ – 9, м. Енергодар – 2, м. Мелітополь – 1, Василівський район – 1, Оріхівський -1, Вільнянський – 1, Запорізький – 3.

Крім того, спалах кору зареєстрований в АТ "Запорізький завод феросплавів". Станом на 1 лютого захворіло 7 осіб – усі захворілі старші 30 років, дані щодо вакцинації відсутні. В одному випадку (перший захворілий - ред.) кір лабораторно підтверджена. Наразі проводяться відповідні протиепідемічні заходи.

Як повідомляв УНН, в Україні за січень на кір захворіли понад 15 тис. осіб.