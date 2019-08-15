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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 24615 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 56653 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131857 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122494 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126091 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128702 просмотра

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На заводе "Антонов" состоялась репетиция Марша ко Дню Независимости

На заводе "Антонов" состоялась репетиция Марша ко Дню Независимости

Киев  •  УНН

 • 12167 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На авиационном заводе "Антонов" тренировали проведение Марш ветеранов ко Дню Независимости, сообщает УНН.

Репетиция началась с самого утра. На территории завода собралось много военных, военные оркестры. На фото, опубликованных присутствовавшими на репетиции, не видно тяжелой военной техники.

В то же время, военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Кобзарь написал, что на репетиции присутствовали представители студии "Квартал95", а также режиссер Алан Бадоев. Соответствует ли эта информация действительности УНН пытается выяснить.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение военного Парада ко Дню Независимости. Вместо него в центре Киева пройдет Марш ветеранов. Кроме того, общественными организациями запланировано проведение Марша Защитников Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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