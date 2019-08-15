На заводе "Антонов" состоялась репетиция Марша ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На авиационном заводе "Антонов" тренировали проведение Марш ветеранов ко Дню Независимости, сообщает УНН.
Репетиция началась с самого утра. На территории завода собралось много военных, военные оркестры. На фото, опубликованных присутствовавшими на репетиции, не видно тяжелой военной техники.
В то же время, военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Кобзарь написал, что на репетиции присутствовали представители студии "Квартал95", а также режиссер Алан Бадоев. Соответствует ли эта информация действительности УНН пытается выяснить.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение военного Парада ко Дню Независимости. Вместо него в центре Киева пройдет Марш ветеранов. Кроме того, общественными организациями запланировано проведение Марша Защитников Украины.