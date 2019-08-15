На заводі “Антонов” відбулася репетиція Маршу до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На авіаційному заводі “Антонов” відтренували Маршу ветеранів до Дня Незалежності, повідомляє УНН.
Репетиція розпочалася з самого ранку. На території заводу зібралися багато військових, військові оркестри. На фото, опублікованих присутніми на репетиції, не видно важкої військової техніки.
Водночас, військовий Збройних сил України Андрій Кобзар написав, що на репетиції присутні представники студії “Квартал95”, а також режисер Алан Бадоєв. Чи відповідає ця інформація дійсності УНН намагається з’ясувати.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський скасував проведення військового Параду до Дня Незалежності. Замість нього центром Києва пройде Марш ветеранів. Крім того, громадськими організаціями заплановано проведення Маршу Захисників України.