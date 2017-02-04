На завершение проекта "Стена" нужно еще 3,4 млрд грн - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На завершение строительства так называемого проекта "Стена" и введение его в эксплуатацию необходимо еще 3,4 млрд грн. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Для завершения инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в рамках реализации Плана мероприятий необходимо выделить 3,4 млрд грн", - говорится в ответе ГПСУ.
При этом в ведомстве уточнили, что реализацию Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым в условиях его полного финансирования планируется завершить в 2020 году.
Напомним, по информации ГПСУ, по плану мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы уже обустроили 83,2 км заградительного забора.
На реализацию проекта "Стена", по состоянию на 1 февраля 2017 года, уже потратили 600 млн грн.