На завершення проекту "Стіна" потрібно ще 3,4 млрд грн - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На завершення будівництва так званого проекту "Стіна" та введення його в експлуатацію необхідно ще 3,4 млрд грн. Про це УНН у відповіді на запит повідомили у Державній прикордонній службі України.
"Для завершення інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в рамках реалізації Плану заходів необхідно виділити 3,4 млрд грн", - йдеться у відповіді ДПСУ.
При цьому у відомстві уточнили, що реалізацію Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим за умов його повного фінансування планується завершити у 2020 році.
Нагадаємо, за інформацією ДПСУ, за планом заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону уже облаштовано 83,2 км загороджувального паркану.
На реалізацію проекту "Стіна", станом на 1 лютого 2017 року, вже витрачено 600 млн грн.