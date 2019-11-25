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На замглавы Славянска напали в баре за просьбу выключить песню Газманова

На замглавы Славянска напали в баре за просьбу выключить песню Газманова

Киев  •  УНН

 • 11668 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Заместитель главы Славянска Донецкой области Андрей Рубан сообщил, что на него напали в одном из караоке-баров из-за замечаний о песне Олега Газманова. Об этом Рубан написал на своей странице в Facebook, передаёт УНН.

“...находясь в вышеназванном баре, услышал песню: “Москва, звонят колокола”. Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: “Офицеры, россияне.... На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги”, — написал чиновник.

Он сообщил, что тогда же вызвал полицию, а пока правоохранители добирались до бара, то “отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой”.

Прибывшая полиция, со слов Рубана, оказалась “неспособной адекватно отреагировать на ситуацию”, не реагируя на угрозы упомянутых лиц, и протокол о правонарушении оформить также не удалось.

“Один из полицейских „отхватил“ по физиономии от посетителя и тоже не смог прекратить противоправные действия. Одно из лиц, предположительно кавказской национальности после угроз и оскорблений в мой адрес вырвало бланки протокола и выбросило в минибассейн. Таким образом, я не смог написать заявление в полицию, полиция не смогла принять никаких законных действий в отношении правонарушителей, а на моё заявление, что будет оформлена жалоба на бездействие полиции, мне поступили угрозы от полиции и охраны, с которой судя по всему полиция вступила в сговор, что на меня будут написаны множественные заявления не знаю о чем”, — добавил он.

В свою очередь, Славянский отдел полиции Донецкой области на официальном сайте опубликовал свою версию произошедшего.

“23 ноября около 03.00 в полицию поступило сообщение о конфликте между заявителем и работниками караоке-бара. Мужчина рассказал, что спор произошел из-за того, что он несколько раз сделал замечания работникам заведения, которые по заказу других клиентов, ставили песни, восхваляющие армию страны-агрессора. При написании письменного заявления между заявителем и другим посетителем вновь возник конфликт, и мужчина не написав заявление, ушел из заведения”, — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что позже одним из участников события в социальной сети была опубликована информация об инциденте, в которой речь шла, в частности, о бездеятельности сотрудников полиции.

“Руководством областного главка полиции по данному факту назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана объективная, принципиальная и законная оценка действиям правоохранителей”, — заявили в полиции.

Отмечается, что информация о том, что в развлекательном заведении Славянская исполняются песни, которые пропагандируют армию страны-агрессора, была внесена сотрудниками полиции в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Напомним, Служба безопасности Украины 7 августа 2015 года предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности. В перечень попали Олег Газманов, Сергей Безруков, Жерар Депардье и другие.

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