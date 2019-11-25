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На заступника голови Слов'янська напали в барі за прохання вимкнути пісню Газманова

На заступника голови Слов'янська напали в барі за прохання вимкнути пісню Газманова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Заступник міського голови Слов'янська Донецької області Андрій Рубан повідомив, що на нього напали в одному з караоке-барів через зауваження про пісню Олега Газманова. Про це Рубан написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"... перебуваючи в вищеназваному барі, почув пісню: "Москва, звонят колокола". Зробив зауваження діджею, а потім адміністратору, на яке, хоч і сказали, що це люди замовляють, але начебто відреагували. Буквально через 10 хвилин в ефір пішла пісня: "Офицеры, россияне" .... На моє повторне зауваження не відреагували, на вимогу на підвищених тонах не ставити пісні, що пропагують країну-агресора і її армію, мене виволокли на вулицю без верхнього одягу на очах моєї дружини", - написав чиновник.

Він повідомив, що тоді ж викликав поліцію, а правоохоронці поки добиралися до бару, то "окремі представники охорони закладу та інші відвідувачі погрожували мені фізичною і психологічною розправою".

Поліція, зі слів Рубана, виявилася "нездатною адекватно відреагувати на ситуацію", не реагуючи на погрози згаданих осіб, і протокол про правопорушення оформити також не вдалося.

"Один з поліцейських "отримав"по фізіономії від відвідувача і теж не зміг припинити протиправні дії. Одна з осіб, імовірно кавказької національності після погроз і образ на мою адресу вирвала бланки протоколу і викинула в мінібасейн. Таким чином, я не зміг написати заяву в поліцію, поліція не змогла ухвалити ніяких законних дій щодо правопорушників, а на мою заяву, що буде оформлена скарга на бездіяльність поліції, мені надійшли погрози від поліції і охорони, з якою, судячи з усього, поліція вступила в змову, що на мене будуть написані множинні заяви не знаю про що", - додав він.

У свою чергу, Слов'янський відділ поліції Донецької області на офіційному сайті опублікував свою версію події.

"23 листопада близько 03.00 в поліцію надійшло повідомлення про конфлікт між заявником і працівниками караоке-бару. Чоловік розповів, що суперечка сталпся через те, що він кілька разів зробив зауваження працівникам закладу, які за замовленням інших клієнтів, ставили пісні, що вихваляють армію країни-агресора. При написанні письмової заяви між заявником і іншим відвідувачем знову виник конфлікт, і чоловік не написавши заяву, пішов із закладу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що пізніше одним з учасників події в соціальній мережі була опублікована інформація про інцидент, в якій йшлося, зокрема, про бездіяльність співробітників поліції.

"Керівництвом обласного главку поліції за даним фактом призначено проведення службового розслідування, під час якого буде дана об'єктивна, принципова і законна оцінка діям правоохоронців", - заявили в поліції.

Відзначається, що інформація про те, що в розважальному закладі Слов'янська виконуються пісні, які пропагують армію країни-агресора, була внесена співробітниками поліції в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень.

Нагадаємо, Служба безпеки України від 7 серпня 2015 року надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці. У перелік потрапили Олег Газманов, Сергій Безруков, Жерар Депардьє та інші.

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