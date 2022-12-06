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На заседании Ставки обсудили защиту банковской системы - Данилов

На заседании Ставки обсудили защиту банковской системы - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вопрос банковского сектора рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. В Украине понимают, что нужно делать для того, чтобы система работала. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Я приоткрою небольшой занавес, на крайнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которые 2-3 раза в неделю проводит наш Президент, вопрос банковского сектора рассматривался на Ставке. Мы понимаем, что нам нужно делать для того, чтобы эта система работала постоянно, были даны соответствующие поручения по этому поводу. Я думаю, мы сделаем все необходимое для того, чтобы банковская система работала, не давала сбоя, и чтобы люди понимали, что им делать на той или иной территории, если произойдет какой-то trouble", - рассказал Данилов.

Дополнение

Как сообщалось, банковская система Украины способна обеспечить объем наличных денег, необходимый для людей, в случае проблем с электроэнергией.

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