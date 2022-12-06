На засіданні Ставки обговорили захист банківської системи - Данілов

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«Я привідкрию невелику завісу, на крайньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, які 2-3 рази на тиждень проводить наш Президент, питання банківського сектору розглядалося на Ставці. Ми розуміємо, що нам потрібно робити для того, щоб ця система працювала стало, були дані відповідні доручення з цього приводу. Я думаю, ми зробимо все необхідне для того, щоб банківська система працювала, не давала збою, і щоб люди розуміли, що їм робити на тій чи іншій території станеться якийсь trouble», - розповів Данілов.

Доповнення

Як повідомлялося, банківська система України спроможна забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у випадку проблем з електроенергією.