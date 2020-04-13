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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 23379 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 33522 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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На заседании фракции "СН" могут рассмотреть кадровые вопросы - Арахамия

На заседании фракции "СН" могут рассмотреть кадровые вопросы - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 9594 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании фракции “Слуга народа” могут быть рассмотрены кадровые вопросы. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия в комментарии журналистам перед началом заседанием фракции, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос, будет ли сегодня на заседании рассматриваться вопрос о кандидатуре на должность министра энергетики, Арахамия ответил, что будут вообще рассматривать, что делать.

“Есть две стратегии. Одна стратегия — определиться с кандидатами и проголосовать, другая стратегия — назначить временно исполняющих обязанности, дать людям поработать, для того, чтобы уже не продлевать традицию, Рада принял, а через несколько месяцев избавилась. Поэтому есть предложение, чтобы на уровне Кабмина, такой испытательный срок (в качестве и.о. — ред.) делать”, — рассказал глава фракции.

Ранее УНН писал, что сегодня на фракции “слуги народа” обсудят повестку дня следующих заседаний ВР.

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