На засіданні фракції "СН" можуть розглянути кадрові питання - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні фракції “Слуга народу” можуть бути розглянуті кадрові питання. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія у коментарі журналістам перед початком засіданням фракції, передає кореспондент УНН.
Так, відповідаючи на запитання, чи буде сьогодні на засіданні розглядатися питання щодо кандидатури на посаду міністра енергетики, Арахамія відповів, що будуть взагалі розглядати, що робити.
“Є дві стратегії. Одна стратегія — визначитись з кандидатами та проголосувати, інша стратегія — призначити тимчасово виконуючих обов’язки, дати людям попрацювати, для того, щоб вже не подовжувати традицію, що Рада взяла, а через кілька місяців позбулась. Тому є пропозиція, щоб на рівні Кабміну, такий випробувальний термін (в якості т.в.о. — ред) робити”, — розповів голова фракції.
Раніше УНН писав, що сьогодні на фракції “слуги народу” обговорять порядок денний наступних засідань ВР.