По приглашению Зеленского послы различных государств проведут два дня в Херсонской области

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76309 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100772 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124950 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106370 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126240 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100960 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101827 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103823 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101890 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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По приглашению Зеленского послы различных государств проведут два дня в Херсонской области

По приглашению Зеленского послы различных государств проведут два дня в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 14042 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов, которые по его приглашению два дня проведут в области. В частности, среди послов - представители стран G7, ГУАМ, других стран Европы и Азии, а также европейских институтов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ОПУ.

Сообщается, что Зеленский рассказал о шагах, которые осуществляет государство и область для развития Херсонщины. В частности, о программе "Большое строительство", в рамках которой завершат инфраструктурные долгострои, о концессионных и инвестиционных проектах, которые помогут экономическому развитию региона.

"Мы хотим, чтобы вы увидели, что Херсонская область - это жемчужина юга Украины. Чтобы вы почувствовали на себе, как прекрасно можно отдохнуть у нас, увидели наши приманки - как туристические, так и инвестиционные, наших гостеприимных людей, наш ответственный бизнес", - сказал Зеленский и пожелал дипломатам хорошего отдыха.

Отмечается, что за два дня послы посетят основные жемчужины Херсонской области. В частности, Национальный заповедник "Аскания Нова", винодельческое хозяйство князя Трубецкого, остров Джарылгач, который называют украинским Мальдивами и тому подобное.

Напомним, Президент планирует поставить правительству задачу разработать концепцию развития сел и малых городов.

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