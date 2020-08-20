На запрошення Зеленського посли різних держав проведуть два дні на Херсонщині

Повідомляється, що Зеленський розповів про кроки, які здійснює держава та область для розвитку Херсонщини. Зокрема, про програму "Велике будівництво", в межах якої завершать інфраструктурні довгобуди, про концесійні та інвестиційні проекти, що допоможуть економічному розвитку регіону.

"Ми хочемо, щоб ви побачили, що Херсонщина – це перлина півдня України. Щоб ви відчули на собі, як чудово можна відпочити у нас, побачили наші принади – як туристичні, так і інвестиційні, наших гостинних людей, наш відповідальний бізнес", – сказав Зеленський і побажав дипломатам гарного відпочинку.

Зазначається, що за два дні посли відвідають основні перлини Херсонської області. Зокрема, Національний заповідник "Асканія Нова", виноробне господарство князя Трубецького, острів Джарилгач, який називають українськими Мальдівами, тощо.

Нагадаємо, Президент планує поставити уряду завдання розробити концепцію розвитку сіл і малих міст.



